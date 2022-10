Nintendo beloofde ons eerder deze week vandaag de eerste teaser trailer van The Super Mario Bros. Movie te laten zien. Dit hebben ze zojuist gedaan via een speciale Nintendo Direct en ondanks dat het een teaser trailer is, krijgen we ruim twee minuten aan beelden te zien.

Je kan de trailer natuurlijk hieronder bekijken en laat zeker even weten hoe je er over denkt. The Super Mario Bros. Movie draait in de lente van 2023 in de bioscopen.