De Steam Deck is al sinds begin dit jaar verkrijgbaar, maar het platform werd enkel geleverd aan mensen met een reservering. Door het jaar heen zijn inmiddels ontzettend veel units uitgeleverd en meer dan eens liet Valve weten sneller te kunnen leveren dan verwacht. Dit resulteert nu ook in goed nieuws, namelijk dat een reservering niet langer vereist is.

Met andere woorden: als je interesse hebt kun je de Steam Deck nu direct via de website aanschaffen zonder dat je in de wachtrij wordt geplaatst. Je hoeft nadien dus niet nog maanden te wachten. Als je er één aanschaft, zal Valve de unit direct naar je verschepen.

Verder heeft Valve aangekondigd dat de Steam Deck Docking Station nu ook beschikbaar is voor aanschaf. Deze kent een adviesprijs van € 99,99 en kan hier gekocht worden. Hieronder de technische specificaties.