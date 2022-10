Hideo Kojima werkt al geruime tijd aan z’n nieuwste game, hoewel het nog niet duidelijk is of het nou gaat om Death Stranding 2, het project waarvoor hij naar verluidt samenwerkt met Microsoft of misschien zelfs een andere titel. Wel is de eerste naam verbonden aan de game: tijdens PAX Australia 2022 heeft de ontwikkelaar namelijk bevestigd dat Elle Fanning een rol zal spelen.

De Japanse regisseur tweette eerder deze week een aantal cryptische berichten, die verbonden waren aan een mysterieuze foto die de studio in hun booth tijdens de Tokyo Game Show had hangen. Tijdens PAX Australia 2022 had Kojima Productions een QR-code geplaatst die – eenmaal gescand – je doorstuurt naar een afbeelding waarin Elle Fanning bevestigd wordt als één van de actrices.

Elle Fanning speelde onder meer de hoofdrol in The Neon Demon, een film uit 2016 van regisseur Nicholas Winding Refn, die op zijn beurt weer een goede band onderhoudt met Hideo Kojima en zelfs een kleine rol speelde in Death Stranding.