Het is inmiddels al ruim twee jaar geleden dat de horrorgame Do Not Open werd onthuld. Destijds werd gemeld dat de game begin 2021 uit moest komen, maar het bleef erg stil. Uitgever Perp Games en ontwikkelaar Nox Noctis hebben nu eindelijk weer eens van zich laten horen.

De studio’s hebben aangekondigd dat Do Not Open op 15 november uitkomt voor de PlayStation 5 en pc. De game is ook in ontwikkeling voor de PlayStation 4, maar die versie zal pas ergens in het begin van 2023 uitkomen.

Behalve de releasedatum werd ook nog informatie over VR-ondersteuning onthuld. Do Not Open zou oorspronkelijk ondersteuning voor PlayStation VR krijgen. Die plannen zijn nu echter veranderd. Om een zo goed mogelijk VR-ervaring te bieden, heeft Nox Noctis ervoor gekozen om Do Not Open niet langer voor PlayStation VR te ontwikkelen, maar in plaats daarvan aan een versie voor PlayStation VR2 te werken. Die VR-support zal ergens in 2023 lanceren.

Tot slot is er ook een nieuwe trailer van Do Not Open verschenen. Die kun je hieronder bekijken.