Microsofts overname van Activision Blizzard zal de gemoederen de aankomende tijd nog wel even flink bezighouden en er komen vanuit allerlei hoeken – met name Sony en Microsoft – argumenten over waarom de overname wel of juist niet goed zou zijn voor de industrie.

Nu heeft ook Strauss Zelnick – de CEO van Take-Two Interactive – zijn zegje gedaan. Hoewel de topman het niet eens is met de strategie van Microsoft om games vanaf dag één op abonnementsdiensten te plaatsen, ziet hij het afronden van de overname van Activision Blizzard wel als iets positiefs.

In een gesprek met Sharon Waxman van TheWrap werd Zelnick gevraagd naar zijn mening omtrent de deal met Activision Blizzard, zegt hij dat het voor zowel Microsoft als de gehele industrie een goede zaak zal zijn. De CEO denkt dat als de overname de zaken van Microsoft bekrachtigt, dit uiteindelijk ook positief zal zijn voor Take-Two.

Zelnick zegt ook dat hij zich geen zorgen maakt of Microsoft alle aandacht gaat verschuiven naar de games van Activision Blizzard. Volgens hem ligt de stem uiteindelijk bij de consument en is het aan Take-Two om goede games te maken.

‘We’re certainly of the belief that it’s a good thing for Microsoft and the industry.

Ultimately the consumer votes, and if we create great hits, which is our business, the consumers will show up, and no-one can take that away from us, no-one can replicate that.’