Sinds de lancering van Game Pass in 2017 springen er steeds meer abonnementsdiensten uit de grond, waar spelers tegen een vaste prijs veel games kunnen spelen en bij Game Pass soms zelfs gloednieuwe titels. Er worden al langer vragen gesteld over dit bedrijfsmodel en nu doet ook Take-Two CEO Strauss Zelnick een duit in het zakje.

In de onderstaande video – een interview met GamesIndustry.biz – vertelt de chef van de uitgever dat het ‘niet logisch is om games day-one op abonnementsdiensten te zetten’. Volgens Zelnick zijn consumenten er niet klaar voor om daarvoor te betalen, waarmee hij lijkt te insinueren dat de huidige prijzen van dergelijke diensten – tussen de €13-17,- per maand – niet toereikend zijn om het ook aantrekkelijk te maken voor grote uitgevers zoals Take-Two.

De CEO geeft wel aan dat diensten zoals Game Pass en PlayStation Plus goed kunnen zijn voor games die al geruime tijd verkrijgbaar zijn en waar dus (het grootste deel van) de kosten terugverdiend zijn. Zo verscheen onder meer Grand Theft Auto V op Xbox Game Pass.

‘So there always has to be an intersection between what the consumer wants and what the publisher is able to do, and it doesn’t make sense to do that for frontline properties in our opinion. I think Sony minimally agrees with us, because they’ve said so.

“It can be potentially great for catalogue properties – those are properties that have been in the market for a while. If their price has been reduced it can make economic sense to offer those on a subscription basis.’