Vanaf nu kan je met het nieuwste Sea of Thieves-avontuur, The Herald of the Flame, aan de slag. Het verhaal van The Herald of the Flame draait om de mogelijke wedergeboorte van Captain Flameheart. Aan jou om Stitcher Jim terug te vinden en erger te voorkomen, aangezien Flameheart zou kunnen terugkeren met behulp van een duister ritueel.

Het avontuur is nu gratis beschikbaar voor alle Sea of Thieves spelers. Bovendien zal je het verhaal kunnen spelen tot 27 oktober op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het is dus beperkt beschikbaar. Dus ga na het bekijken van de onderstaande trailer snel aan de slag met dit nieuwe avontuur.