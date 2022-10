Tijdens de Minecraft Live broadcast van afgelopen weekend is de release window van Minecraft Legends bekendgemaakt. De game moet namelijk in de lente van 2023 uitkomen. Een exacte releasedatum is er nog niet.

Unite the Overworld and become a hero in #MinecraftLegends! Releasing Spring '23 pic.twitter.com/mA78mxtyvA — Minecraft Legends (@legends_game) October 15, 2022

Daarnaast heeft ontwikkelaar Mojang ook een clip van de intro van de game op Twitter gedeeld. Die video kun je hierboven bekijken. Mocht het onverhoopt niet werken, klik dan hier om direct naar Twitter te gaan.