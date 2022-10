Tijdens de Opening Night Live Showcase tijdens de gamescom, kondigde Sony een pro controller voor de PlayStation 5 aan: de DualSense Edge. Een releasedatum werd toen niet gecommuniceerd, maar via het PlayStation Blog is dat zojuist bekendgemaakt. De pro controller is vanaf 26 januari 2023 verkrijgbaar.

Om zeker te zijn dat je de controller op de release ontvangt, zal het mogelijk zijn om de DualSense Edge vanaf 25 oktober in pre-order te plaatsen. Het betreft overigens een dure controller, want de adviesprijs ligt op € 239,99. Losse (vervangbare) stick modules kennen een adviesprijs van € 24,99.

Het standaardpakket van de controller bevat bij aanschaf het volgende: