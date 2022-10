Een leuke feestdag voor gamers komt er weer aan, Halloween. De perfecte tijd voor gamebedrijven om speciale events uit te brengen. Denk maar aan nieuwe thema maps of een hele nieuwe lading met skins om uit te kiezen. Dus mocht jij tijdens Halloween ook jouw online karakter in Halloween kostuums willen zien, dan gaat het bij deze games goed komen!

Fortnite

Een van de meest terugkerende Halloween events in de gaming-wereld is in de welbekende videogame Fortnite. Als sinds deze is uitgekomen, hebben zij een jaarlijks evenement gaande genaamd Fortnitemares. Naast het feit dat de world-map van Fortnite om de zoveel tijd veranderd, krijgt hij met Halloween een extra update. En natuurlijk om niet te vergeten betekend Halloween in de game, vele nieuwe maar ook oude terugkomende skins om uit te kiezen.

Voor dit jaar is er nog geen verdere informatie over wat het Fortnitemares event gaat brengen. Op het Twitter-account van de videogame was alleen teaser geplaatst, met op de achtergrond mogelijk een van de nieuwe skins. Dus voor nu is het een verrassing, tot verdere informatie bekend wordt gemaakt. “Tis’ the season of screams, bad dreams, and all monstrous things. Fortnitemares returns October 18.”

Apex Legends (fight or fright)

Halloween is om de hoek en Apex Legends is er helemaal klaar voor! De battle royale-game komt terug met vele grote verrassingen en wij verwachten ook niks anders van ze. Hoewel de videogame nog niet veel informatie heeft losgelaten over hun Halloween evenement Fight or Fright, zijn wij er zeer van overtuigt dat ook dit jaar, er nieuwe griezelige skins aan komen. Het evenement keert dus ook dit jaar terug met vier weken plezier en vier verschillende gamemodes.

Het begon op 4 oktober met op de Olympus After Dark-map, waar je niet alleen moest zien te overleven van je levende tegenstanders maar ook hun geesten vorm later in de game. Deze wordt vervangen door de gamemode Gun Run waar je zoveel en zo snel mogelijk kills moet binnenslepen, met de wapens die je van de game krijgt. Uiteindelijk wisselt deze gamemode ook weer om dus geniet ervan voor het te laat is! Het evenement is tot en met 1 november in de game bezig.

Minecraft

Een all-time favorite van ons met Halloween is Minecraft. De videogame komt weer met een griezelige verrassing, niet voor maar even maar voor een hele maand! Van 4 oktober tot 9 november kun je genieten van het Minecraft Spooky Fest. Naast de gemuteerde mobs en de hartverscheurende avonturen die je te wachten staan, kan je ook met je vrienden verschillende spooky mini-games doen bij de Minecraft Marketplace.

Daag je vrienden uit tussen 26 oktober en 9 november en neem ze mee in de duistere seizoens uitdagingen van Minecraft Dungeons: Spooky Fall. Hier kan jij met veel moed, een aantal limited edition items verdienen. Ook heeft Minecraft laten weten dat je in oktober niet kan verkleden als vijf maar als dertien bekende helden in Minecraft! De gratis skin pack komt online vanaf 25 oktober en kan je vinden in de Minecraft Marketplace. Niet vergeten om die even te checken!