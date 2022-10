Na een lange tijd van geruchten zal Konami vanavond meer laten weten over de toekomst van Silent Hill. De horrorfranchise zal namelijk terugkeren en hoewel de showcase pas om 23:00 uur begint, zijn er al wat details gelekt.

Zo mogen we nieuws verwachten rondom Silent Hill 2, Silent Hill f en Silent Hill: Ascension, die doodleuk in de tags van de livestream staan. Hierdoor hebben we een idee wat we kunnen verwachten, al is niet duidelijk of dit verschillende games of andere content betreft.

Je kan de stream hieronder bekijken.