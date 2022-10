Als we afgaan op de beoordelingen op Steam weten gamers met een pc al meer dan een jaar hoe leuk Gas Station Simulator is. Eigenaren van een PlayStation 4, Xbox One of Nintendo Switch – en PlayStation 5 en Xbox Series X|S door middel van backwards compatibility – kunnen dit nu ook ervaren, want de consoleversie is nu beschikbaar. Om dit te vieren is er een lanceringstrailer beschikbaar gesteld.

Zoals de naam van de game al doet vermoeden, moet je in Gas Station Simulator een benzinepomp draaiende houden. Je koopt namelijk een oud pand en deze renoveer je tot benzinepomp inclusief garage. Het spel is dan wel een ‘simulator’, het neemt zichzelf niet al te serieus. Zo kan je bijvoorbeeld een bezoekje krijgen van buitenaardse wezens. Wat je nog meer kunt verwachten wordt in de onderstaande video getoond.

De PlayStation 4- en Xbox One-versie van Gas Station Simulator kan je aanschaffen voor € 19,99. Heb je een Nintendo Switch, dan kan je de game tijdelijk met korting kopen. Tot en met 12 november kost Gas Station Simulator in de eShop € 14,99.