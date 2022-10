De The Legend of Heroes franchise zet zijn tocht in het Westen de laatste jaren steeds maar voort. Al heel wat games in deze populaire JRPG-reeks kregen een Engelstalige versie, waaronder onlangs nog het eerste deel in de Crossbell arc: ‘Trails from Zero’. Die arc wordt volgend jaar in maart verdergezet dankzij de Westerse release van ‘Trails to Azure’, maar Nihon Falcom en NIS America delen al de eerste beelden van de game die daarna uitkomt: The Legend of Heroes: Trails into Reverie.

Als je door de bomen het bos niet meer zou zien: The Legend of Heroes: Trails into Reverie doet dienst als de epiloog op de 4 Trails of Cold Steel-games en de twee genoemde Crossbell arc games. Chronologisch gezien speel je dus beter eerst even die uit vooraleer je je in Trails into Reverie stort. Desalniettemin kan je hieronder wel al de intro van die game bekijken die is vrijgegeven. Tegelijk werd ook meegedeeld dat we de game in de zomer van 2023 mogen verwachten voor de PS4, PS5, pc en Switch.