Diverse mensen hebben al hun handen kunnen leggen op Square Enix’ Tactics Ogre: Reborn, de remaster van Tactics Ogre: Let Us Cling Together. PSX Brasil heeft een video uitgebracht die je meeneemt door het eerste uur van de aankomende strategie game.

Voor de mensen die niet geïnteresseerd zijn in de opening van het spel omdat ze al bekend zijn met Tactics Ogre: Let us Cling Together, is er ook nog een video met dank aan Boomstick Gaming die de grootste veranderingen uitlicht en vergelijkt met het origineel.

Tactics Ogre: Reborn word uitgebracht op 11 november 2022 voor de PS4, PS5, Nintendo Switch en pc. Je kan de video’s hieronder bekijken.