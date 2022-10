Tomb Raider fans maken al langer theorieën over wat er precies is gebeurd tussen het verhaal van The Last Revelation en Angel of Darkness. Alhoewel Tomb Raider: The Angel of Darkness een deleted scène had waarin Lara in een flashback te zien was dat zich na The Last Revelation afspeelde, wist de scène niet volledig licht te scheppen op Lara’s avonturen tijdens deze periode, daar is nu echter verandering in gekomen

19 jaar na de release van The Angel of Darkness weten we eindelijk meer dankzij Murti Schofield, de schrijver van het verhaal van The Angel of Darkness. Samen met Ash Kaprielov, streamer en Tomb Raider-fan, heeft Schofield een animatie geproduceerd genaamd Tomb Raider: The Myth of El Hawa. In deze animatie wordt gedeeld en getoond wat Lara aan het uitspoken was alvorens het avontuur dat ze in Angel of Darkness beleefde.

Het verhaal wordt verteld door Jonel Elliott, de stemacteur die Lara vertolkte in de eerder genoemde games. Je kan de animatie hieronder bekijken en meer leren over de Shaman Putai en Lara’s belevenissen.