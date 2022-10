In het financiële verslag van 2021 liet SEGA weten dat het binnen vijf jaar een ‘Super Game’ wilde uitbrengen. Dit jaar beaamt het bedrijf dat nogmaals en spreekt het wat specifieker de wens uit om vóór maart 2026 een Super Game op de markt te hebben gebracht.

Wat zo’n Super Game nou precies moet voorstellen is nog steeds niet duidelijk. SEGA CEO Haruki Satomi stelt in ieder geval dat een ‘Super Game’ een game is van grote schaal die wereldwijd wordt uitgebracht. Het spel zou veel actieve spelers moeten kunnen aantrekken, méér dan ooit tevoren voor een SEGA game. Om dit te behalen zet het bedrijf in op het creëren van een community die niet alleen bestaat uit spelers, maar ook streamers.

“One strategy for generating such hit titles is the creation of a ‘Super Game’ – a large-scale global title. We’re currently developing such a game, targeting release by the fiscal year ending March 2026.”

“The ultimate goal in the ‘Super Game’ strategy is to create a game so revolutionary that it attracts far more active users than any of the Group’s games to date. One key to achieving this goal is whether we can draw together a large community, involving not only players but also streamers who stream the game and viewers who watch their videos. That kind of community expands and further develops game content, adding value to the game that is unimagined by developers, and sparking a broader movement – which can then draw in even more users and grow the game’s presence dramatically.”