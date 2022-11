Sony heeft vanmiddag de releasedatum van PlayStation VR2 bekendgemaakt. We mogen de opvolger van PlayStation VR op 22 februari 2023 verwachten en schrik niet, de adviesprijs is behoorlijk hoog. De headset zal namelijk een adviesprijs van € 599,99 kennen.

In het pakket tref je vanzelfsprekend de VR-headset aan en twee Sense controllers, waardoor je gelijk alle hardware ter beschikking hebt om aan de slag te gaan. Ook zit er nog een stereo headset bij PlayStation VR2 inbegrepen.

Naast het basispakket zal er ook een bundel verschijnen met Horizon: Call of the Mountain. Dit pakket bestaat uit hetzelfde als het basispakket, maar dan aangevuld met een exemplaar van de game. De adviesprijs voor dit pakket ligt op € 649,99.

Bij de release brengt Sony ook een PlayStation VR2 Sense controller oplaadstation uit, waarop je de twee Sense controllers tegelijkertijd kunt opladen. Dit product kost € 49,99.

Als je interesse in PlayStation VR2 hebt, is het mogelijk om vanaf 15 november een pre-order te plaatsen in de PlayStation Direct webshop. Sony stipt aan dat pre-orders in eerste instantie enkel via hun webshop mogelijk zijn. Wanneer pre-orders bij retailers beschikbaar komen is nog niet bekend.