Nintendo heeft de cijfers van het laatste kwartaal bekendgemaakt en dat geeft weer een duidelijk beeld van de verkopen van de Nintendo Switch consoles. De hybride console is nu wereldwijd 114.33 miljoen keer verkocht, wat een schitterend aantal is. Daarbij ziet Nintendo wel een daling in de verkopen wat onder andere te wijten valt aan de tekorten op halfgeleiders.

In het afgelopen kwartaal werden er om precies te zijn 6.68 miljoen Nintendo Switch consoles verkocht en dat valt op te delen in het volgende:

Nintendo Switch – 2.23 miljoen

Nintendo Switch OLED – 3.53 miljoen

Nintendo Switch Lite – 0.92 miljoen

Met het totaal aantal verkochte exemplaren op 114.33 miljoen is het een kwestie van tijd totdat de Nintendo Switch de Game Boy inhaalt. Die staat op een totaal van 118.69 miljoen verkochte units. Of de Nintendo Switch ook de koploper inhaalt, de Nintendo DS, valt te bezien. Die handheld staat op een totaal van 154.02 miljoen verkochte units.