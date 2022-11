Je ziet steeds meer games van Chinese ontwikkelaars verschijnen en de volgende in de rij is Project: The Perceiver. De ontwikkelaar probeert een goede eerste indruk te maken door meteen een lange video van het spel te tonen.

Project: The Perceiver is een open wereld actiegame, die zich afspeelt in een fantasiewereld. De gameplay beelden die in de video worden getoond, laten zien dat de game er grafisch fraai uitziet en de gevechten ogen spectaculair. Je kunt de beelden onderaan dit bericht zelf checken.

De game zal op meerdere platformen uitkomen, maar vooralsnog is alleen een PlayStation 4- en PlayStation 5-versie officieel aangekondigd.