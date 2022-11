Review | Sony WH-1000MX5 – De Sony WH-1000MX4 is een headset die we vaak op straat gedragen zien worden. Daarnaast lijkt het er ook op dat de ANC-technologie van Sony menig harten van de gemiddelde muziekliefhebber heeft weten te veroveren . Daarom vonden wij het interessant genoeg om de opvolger hiervan eens te bekijken. De WH-1000MX5 is inmiddels te vinden in de winkelrekken, en daarom zullen we hier onze ongezouten mening over de koptelefoon met jullie delen. Met een vernieuwde look zijn we benieuwd wat de MX5 nog meer ter tafel brengt.

Minder robuust design

Sony heeft lang gebruikgemaakt van een wat robuuste vormgeving voor de MX headset. Nu met de vijfde iteratie is er gekozen om een meer slank design te gebruiken voor de WH-1000MX5. Het ziet er mooi uit: dunnere scharnierplekken bij de earcups met de Sony logo’s erop, een smalle en ronde hoofdband, terwijl de earcups op zichzelf nog mooi groot en comfortabel ogen. Niet alleen lijkt dit zo, ze zitten ook daadwerkelijk erg fijn. Hoewel we met een gemiddeld tot groot hoofdomtrek de headset niet verder hoeven uit te schuiven. Gebruikers met een wat kleiner hoofd zullen dus geen goede hebben aan deze headset. Een beetje rare keuze als je het ons vraagt, gezien de voorloper een meer toegankelijk formaat kent.

Voor de rest vind je op de linkerearcup de ANC-knop. Hiermee kun je de Active Noise Cancellation aan- en uitzetten, waar wij heel kort over kunnen zijn: deze werkt voortreffelijk en blokkeert ontzettend veel geluid. Eronder heb je de powerknop, die tevens de Bluetooth knop is, om de headset te kunnen koppelen met mobiele apparaten. Helaas hebben we geen connectie kunnen maken met de PlayStation 5, wat een gemiste kans is. De microfoon is in de headset ingebouwd, dus er steekt niks uit, wat de headset een strakke presentatie geeft. Het oppervlak van de rechter earcup is touch gevoelig, waarmee je het volume kunt regelen en nummers kunt skippen. Het volume regelen werkt erg traag: met swipen en vasthouden duurt het gewoon veel te lang voordat het gedaan wordt. Via de rechter earcup kun je de headset opladen met de bijgeleverde USB-C kabel, zodat je nadien de WH-1000MX5 rond de 30 uur draadloos kunt gebruiken.

Geweldige sound

We kunnen niet anders dan positief zijn over de sound van deze koptelefoon. Het geluid klinkt heel erg fijn, waardoor we er met verschillende soorten content uiterst veel plezier aan beleven. Zo is het vooral een neutrale geluidssignatuur wat Sony hier om handen heeft. Een stalen klank is iets wat het beste de signatuur omschrijft, wat toch wel typisch is voor het ‘Sony geluid’. De middentonen en treble zijn zeer zuiver, waardoor je aan details geen gebrek hebt. Er valt hier erg weinig op aan te merken, dus deze kan Sony in zijn zak steken. De bass is hierin wel een aspect dat een beetje achterloopt. Daar waar de middentonen bijvoorbeeld details kunnen accentueren in een mooi muzieknummer, schiet de bass tekort om de presentatie vol, diep en compleet te maken. Geen zorgen, er is wel degelijk bass, meer wat je zou verwachten van een neutraal klinkende headset, alleen schort het teveel in zijn balans.

We zijn hierin erg kritisch op de bass, maar we eindigen wel met een positieve noot: al met al klinkt de headset namelijk gewoon heel erg goed en daardoor is het zijn prijs zeker waard. Hierin moeten wij wel nog opmerken dat de soundstage een beetje tekortschiet. Een stomme vergelijking, maar wel eentje die we moeten maken: de LinkBuds S heeft een betere soundstage dan de WH-1000MX5, wat jammer is. Gelukkig is het niet zo erg dat het geluid in je oren zit, het mocht gewoon meer ademruimte kennen. Zeker voor een headset die je rond de €420,- kost, had dit toch wel echt beter uitgewerkt moeten zijn. Hopelijk zal dit met een opvolger beter zijn.

Not for the Players

De WH-1000MX5 kent als product een geweldige presentatie. Zo krijg je een futuristische carry case, waar je de headset en kabels in kunt bewaren. De headset is erg fijn om naar te luisteren en ook is het erg comfortabel om te gebruiken. Gezien Sony een prominente speler is in de gamesindustrie, is het jammer en ook wat opmerkelijk dat de headset niet gebruikt kan worden met een PlayStation console via Bluetooth. Wel kun je met de bijgeleverde mini-jack kabel de headset via de controller gebruiken, maar optimaal is dit allesbehalve.

De microfoon is de reden waarom we zo erg opteren voor de optie om het op een PS5 te kunnen gebruiken. Deze is namelijk goed te noemen. Ingebouwde microfoons zijn vaak de reden waarom je onduidelijk te verstaan bent, of dat je muffled klinkt. Dit is niet het geval bij de WH-1000MX5. Je klinkt duidelijk en je bent goed verstaanbaar tijdens een telefoongesprek, hoewel je dan niet met een radiostem praat of zo zuiver als een nachtegaal klinkt. Het is functioneel met een goede kwaliteit. Dit betekent dat je gerust in de metro of bus een telefoongesprek kunt aangaan met de headset op je hoofd.