Review | Sony Linkbuds S – In maart hebben wij de Sony LinkBuds (WF-L900) kunnen reviewen, maar daar hebben we toen toch wat kanttekeningen bij geplaatst. Toch valt niet te ontkennen dat Sony probeert te innoveren met hun producten en dat was wel goed te zien met de earbuds. Open-back earbuds, het is toch vrij uniek te noemen. Dit concept moet echter beter uitgewerkt worden en nu hebben wij de LinkBuds S om te reviewen, wat een meer klassiek concept hanteert. De premium in-eartjes zijn gewoon closed-back met een gezonde dosis aan ANC-functionaliteiten. Nu maar eens kijken of deze beter uit de verf komen dan de open-back tegenhangers.

Simpel doch doeltreffend design

De kast van de earbuds is rond, wat voor een strak design zorgt. Slick en netjes zijn toch wel de eerste twee woorden die bij ons opkomen als we naar de earbuds kijken. Onder de ronde kasten lopen de earbuds verder uit tot het stuk wat je in je oor stopt. Precies onder de ronde kast heb je kleine roosters die ANC-technologie mogelijk maken, maar daarover later meer. In het pakket zit namelijk nog veel meer inbegrepen. Sony is op de recycle toer gegaan en maakt hun producten van gerecycled materiaal. Dit kan je bijvoorbeeld zien aan de doos waarin de LinkBuds verpakt zitten, maar ook de charge case voor de LinkBuds S. De charge case is mat en voelt ook niet gepolijst aan. Niet heel prettig voor de vingers, want het voelt een beetje raar. Niet zozeer een punt van kritiek, maar vooral opvallend en het geeft het geheel niet per se een premium feel.

Voor de rest heb je er nog een oplaadkabel bij (USB-C naar USB-A) en verschillende eartips, zodat je de meest comfortabele maat hebt voor je oren. Dit is het eigenlijk wel zo’n beetje, maar meer is eigenlijk ook niet echt nodig. Je kan via de LinkBuds app van alles en nog wat instellen, zoals de touchopties van de LinkBuds S, de EQ aanpassen, updaten, enzovoort. Het spreekt allemaal wel voor zich en in dit geval kunnen we zeggen dat de app als software degelijk werkt dankzij de prima opties. Hetgeen wat we het meeste willen benadrukken is hoe lekker de LinkBuds S zitten. Het voelt niet te groot en valt precies goed in je oren. Dit heeft Sony qua design toch wel goed op orde. Over design gesproken, de LinkBuds S zijn verkrijgbaar in drie kleuren: zwart (ons exemplaar), ecru (zandkleurig) en wit.

Je luistert er plezierig mee

De LinkBuds S hebben een erg neutrale, of eigenlijk erg natuurlijke geluidssignatuur. Dit is erg fijn luisteren, omdat je er na uren gebruik niet vermoeid door raakt. Je hebt een vrij bescheiden bass, maar vooral heldere en gebalanceerde midden- en hogere tonen. Het is kraakhelder geluid, maar nooit te vlak. De lagere tonen zijn gewoon net genoeg aanwezig, maar voor luisteraars die iets meer body willen kan het misschien een beetje saai klinken. Het geluid is natuurlijk en fijn te noemen, waardoor de LinkBuds S erg genietbare earbuds zijn om te gebruiken voor liefhebbers van deze geluidssignatuur. De ruimtelijkheid is hooguit degelijk, hier hadden we dan iets meer van verwacht gezien het toch wel goede geluid wat de earbuds produceren. Maar afwegingen moeten altijd gemaakt worden en de balans tussen alle elementen is in dit geval goed.

Wat vooral een schot in de roos is, is de ANC. Deze is werkelijk verbluffend goed. Als deze modus aanstaat, wordt het omgevingsgeluid flink gedempt en kan je ongestoord luisteren naar van alles en nog wat. Ben je op zoek naar in-eartjes die behoorlijk wat geluid van buiten kunnen tegenhouden? Dan zit je op het juiste adres bij de Sony LinkBuds S. De earbuds van Sony gaan ook nog eens vrij lang mee op een opgeladen accu: rond de 5-6 uur kan je vooruit als de ANC aanstaat en rond 8-9 als de ANC uitstaat. Dit is al vrij fors en de charge case kan er ongeveer 15 uur extra opgooien. Mooie cijfer al zeggen wij het zelf.

Veel features

De LinkBuds S hebben een aantal codecs aan boord voor goed geluid: AAC, LDAC (audiofiele bitrates) en SBC codecs, waarmee je dus veel verschillende soorten kwaliteiten audio content kunt beluisteren. Dus dat is in ieder geval wel in orde. Ook heb je de mogelijkheid om de earbuds met een iPhone te gebruiken en Alexa, alsook Ok Google krijgen ondersteuning, mocht je daar behoefte aan hebben. Heb je toegang tot Tidal of Deezer? Dan kan je ook gebruikmaken van de 360 spatial audio ondersteuning. Dit hebben we helaas niet kunnen testen. Wat we wel hebben kunnen testen is hoe je ermee kunt gamen. Het korte antwoord is goed. Een Call of Duty Mobile klinkt prima zat met minimale latency en we hebben zelfs de LinkBuds S gepaired met een Nintendo Switch. Het werkt allemaal naar behoren.

De earbuds hebben ook IPX4 waterbestendigheid, wat wil zeggen dat een regendruppeltje, zweet onder het sporten of andere vormen van lichte vocht geen probleem mogen zijn voor de LinkBuds S. De laatste vraag die we je horen stellen, is of de microfoon van de in-eartjes een beetje degelijk is. Het antwoord is kort maar krachtig: de microfoon is ook gewoon prima te noemen, je bent namelijk erg goed te verstaan tijdens een telefoongesprek. De LinkBuds S is daarmee een leuke aanrader. Je zult alleen wel flink in de buidel moeten tasten: de LinkBuds S kosten € 199,99, wat gewoon een flink prijskaartje is.