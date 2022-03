Review | Sony LinkBuds (WF-L900) – De markt is bezaaid met earbuds, dus het is ook niet meer dan logisch om overrompeld te worden met keuzes. Genoeg merken hebben ook nog eens verschillende soorten en bij Sony is dat niet anders. Hoewel de LinkBuds in dit geval erg opvallende earbuds zijn, maakt dat het gelijk erg interessant om eens onder de loep te nemen. Het zijn draadloze earbuds die open-back zijn, wat tot nu toe niet echt vaak voorkomt. Daarom is het zo intrigerend om eens te kijken in deze review naar wat deze earbuds zoal te bieden hebben qua geluid en meer.

Futuristisch design

Bij Sony is het zaak om zuinig om te gaan met het materiaal. De LinkBuds zijn daarom gemaakt van gerecyclede grondstoffen en dat kan je ook een klein beetje terugzien. De LinkBuds zijn in twee kleuren beschikbaar: wit en donkergrijs. Onze witte versie is niet egaal wit, maar is voorzien van wat lichtgrijze spikkels, wat je vooral duidelijk kan zien op de charge case van de set. Deze is klein en compact, terwijl het strak en simpel is vormgegeven. De LinkBuds zelf zijn wat spannender om naar te kijken. De LinkBuds hebben namelijk als het ware twee gedeeltes: een groot bol deel en een platte donut waar het geluid uitkomt. Bij het open-ring gedeelte heb je aan de binnenkant een zilveren rand, wat het geheel erg futuristisch doet ogen. Voor de volgende keer hopen we overigens dat er bij de zilveren binnenkant misschien nog een LED-cirkel in verwerkt wordt om het helemaal cyberpunk te maken.

Bij het grote bolle deel van de LinkBuds kan je zien dat hier ook de connectie zit voor het opladen van de earbuds en dat voor in de charge case. Op dit bolle gedeelte heb je ook de mogelijkheid om rubberen steuntjes om de LinkBuds heen te plaatsen. Er worden zes maten van deze rubberen onderdelen bijgeleverd om zo de juiste maat te kunnen bevestigen voor optimaal comfort. Het is namelijk nog vrij lastig om de LinkBuds zo comfortabel mogelijk in je oren te plaatsen. De ronde open speakers zijn namelijk erg stevig en dat hoeft niet iedereen even fijn te vinden, eenmaal in je oor geplaatst. De rubberen onderdelen bieden een bepaalde stevigheid in je oor, maar de meest optimale manier van dragen hebben wij maar moeilijk weten te vinden. Dit is zeer afhankelijk van het soort oren dat je hebt, maar qua ergonomie lijkt het een beetje een hit-or-miss geval te zijn met de LinkBuds.

Bijzondere opties

Het wat moeizame comfort gaat gepaard met een erg unieke feature die de LinkBuds met zich meebrengt. Je kan via het bolle gedeelte met touch bewegingen enkele handelingen uitvoeren. Volgend/vorig nummer, het volume regelen, enzovoort, maar je kan dit ook op een andere manier doen. De Wide Area Tap functie laat het toe dat je bij je oren, daadwerkelijk op jezelf kunt tappen voor dezelfde handelingen. Terwijl je de LinkBuds met rust laat in je oren, kun je op een gemakkelijke wijze acties uitvoeren door gewoon op jezelf te tikken. En dit werkt ook gewoon goed wat de LinkBuds een innovatief product maakt.

Een beetje tweaken hier en daar

Gezien je met de LinkBuds te maken hebt met een open-back principe, ben je als bass liefhebber hier aan het verkeerde adres. Er is vrijwel geen spoor van lage tonen te vinden in de geluidspresentatie, maar daar komen we later nog even op terug. De middentonen klinken wel fijn en zijn vrij gebalanceerd, hoewel we dit een tikkeltje hoger hebben gezet. De treble is vrij ondermaats te noemen en via de software van Sony hebben wij dit ook behoorlijk naar voren moeten schuiven. De neutrale geluidssignatuur is wel fijn en luchtig om naar te luisteren, alleen valt het een beetje normaaltjes te noemen. Zo hadden we wel iets meer verwacht qua sound voor een product dat toch voor € 180,- in de winkels ligt.

De software van Sony, bedoeld voor de LinkBuds, biedt erg veel soelaas om hier en daar het geluid te verbeteren. Zoals eerder aangegeven kan je gewoon met een EQ de nodige aanpassingen verrichten. Je hebt ook de Clear Bass optie, om de lagere tonen wat te boosten, wat goed werkt. Je krijgt toch wat voller geluid en dat is bij een volledig open-back product een mooie tussenoplossing te noemen. Je kan alles wel aanpassen met de software, en omdat dit ook allemaal goed werkt, scoort Sony punten op dit gebied. Zo kan je ook de touch handelingen aanpassen, de Wide Area Tap functie uitschakelen als je dit niks vindt, de resterende accuduur van je LinkBuds en charge case in de gaten houden en ga zo maar door. Je hebt via de software volledige controle, zoals het hoort.

Te gebruiken met gamen?

Het open ring concept maakt dat de LinkBuds vooral bedoeld zijn om tijdens het gebruik je omgeving te kunnen horen. Denk bijvoorbeeld aan muziek luisteren op de fiets, terwijl je het verkeer blijft horen. Of in de tram zitten, terwijl je de oproep hoort van de halte waar je uit moet stappen. Het is een functie die zijn doel bereikt. Daarbij zijn de LinkBuds voorzien van IPX4 waterbestendigheid, dus met wat zweten of een dikke plens op je kop zullen er geen complicaties ontstaan. Daarbij moeten we ook de notie maken dat de LinkBuds prima te gebruiken zijn met games op je mobiel. Bijvoorbeeld in een Call of Duty Mobile ondervinden wij een minimale latency, waardoor je de game prima kunt ervaren. Want door het open ring concept is de soundstage erg ruim: tonen kunnen ademen, alles klinkt ruim en bij het gamen kan je ook (mits de game mooi geluid heeft) precies horen waar je tegenstanders zich bevinden.

De case is klein en fijn/het pakket

Eerder noemden wij al dat je een wat kleinere charge case hebt, waarin je de LinkBuds kunt opladen. De LinkBuds kunnen ongeveer zes uur aan luisterplezier bieden, wat een mooie prestatie is. De charge case kan dit nog eens extra verlengen met achttien uur extra accuduur, wat betekent dat je de LinkBuds ongeveer twee keer extra kunt opladen naar een volle accu. Het laden gaat ook vrij snel, dus als je LinkBuds leeg zijn geraakt, dan kan je er met ruim een uurtje weer tegenaan. Daarbij heb je nog een korte USB-C kabel in het pakket, om daarmee de charge case te kunnen opladen. Al met al heb je een volledig pakket dat er verzorgd uitziet.