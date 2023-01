De games van 2023 | Deadrop – Als er een streamer is waar je vast wel van gehoord hebt, is het Dr DisRespect wel. Het is een streamer die met veel controverse gepaard gaat, maar tegelijkertijd met violence, speed en momentum de beste streamproducties weet te creëren. De two-time 93’, 94’ back to back blockbuster video games champion is een voormalig games designer bij Sledgehammer Games. Hetzelfde Sledgehammer Games dat werkt aan de Call of Duty-games, waar Guy Beahm (de echte naam van Dr DisRespect) heeft meegewerkt aan Call of Duty: Advanced Warfare, waarvoor hij verschillende multiplayer maps heeft vormgegeven. Nu heeft hij een eigen studio opgericht met Robert Bowling (Infinity Ward), genaamd Midnight Society, en daar wordt gewerkt aan de shooter: Deadrop.

Deadrop – In een cyberpunk-achtige stijl is het zaak om in een toren te strijden om loot en dat tegen een hoop andere tegenspelers. Deadrop is een Battle Royale game die deels het concept van Escape from Tarkov zal combineren met games als Apex en Call of Duty. Dr DisRespect is zelf een fervent shooter fan en vooral het Battle Royale concept intrigeert hem. Daarom is het ook niet zo gek om een dergelijk project op te zetten, zeker gezien zijn ervaring en de droogte die nu heerst in het FPS-genre. De game is nog volop in productie, maar door middel van verschillende ‘snapshots’ laat het bedrijf Midnight Society af en toe wat ontwikkelingsupdates zien.

Deadrop wordt ontwikkeld door veel oud-Call of Duty ontwikkelaars en het team dat ooit begon met vijf man is nu uitgegroeid naar 40 leden en breidt zich mondjesmaat verder uit. De game wordt zo open mogelijk gedeeld met de community en op basis van feedback worden er de nodige veranderingen doorgevoerd. Zoals de game er nu voor staat wordt het een zeer verticale shooter, die klassieke gameplay elementen uit een shooter zal combineren met het gestroomlijnde wat we kennen van hedendaagse projecten. Het staat echter nog in de startblokken, maar als we kijken naar de basis waar de game zich nu in bevindt, ziet het er veelbelovend uit. Aan ambitie bij de ontwikkelaar geen gebrek en we zien er naar uit om te ontdekken wat men er uiteindelijk van maakt.

Voorlopige verwachting: Met veel knappe koppen die aan meerdere shooters en vooral de Call of Duty franchise hebben gewerkt, kunnen we niets anders dan Deadrop op de voet volgen met daarbij hoge verwachtingen. Qua shooters is er op het moment niet veel nieuws te beleven en nieuwe IP’s die geslaagd zijn kunnen alleen maar meer variatie naar het genre brengen. Dit zou nog wel eens een klapper kunnen worden. Een ding is echter zeker: Dr DisRespect heeft veel kritiek op de gamesindustrie, dus hij mag zich nu gaan bewijzen.