Mods blijven keer op keer verbazen vanwege de hilarische of opmerkelijke effecten die ze teweeg kunnen brengen in games. Sommige mods springen echt in het oog om even te delen en daar hebben we er nu eentje (of twee) van. Een mod haalt namelijk alle gezichtsbeharing weg bij Joel Miller, bekend uit The Last of Us.

Het resultaat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, want hij ziet er haast onherkenbaar uit. Deze mod komt van Speclizer die eerder ook al de foto modus in God of War: Ragnarök wist te unlocken terwijl die officieel niet beschikbaar is.

En terwijl hij toch bezig was met het modden van The Last of Us heeft hij Kratos uit God of War maar gelijk dezelfde behandeling gegeven. Zie hieronder de video’s met daarin een kale Joel en een baardloze Kratos. Let wel op bij de God of War: Ragnarök video, die bevat namelijk wat lichte spoilers.