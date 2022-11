Volgend jaar mogen we Suicide Squad: Kill the Justice League – na jaren van ontwikkeling – eindelijk verwelkomen op onze consoles en pc én er is een game van Wonder Woman onderweg, maar verder is de toekomst van de DC helden en slechteriken nogal vaag.

James Gunn – schrijver en regisseur van onder meer de Guardians of the Galaxy-films en de laatste Suicide Squad – heeft nu op Twitter laten weten dat toekomstige DC games wel een connectie zullen hebben met films en series, een route die Marvel juist vermijdt het hun games en de MCU.

Gunn is onlangs aangesteld als co-CEO van het opgerichte DC Studios en zal dus de aankomende jaren verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een DC universum, wat al eerder geprobeerd is. Als we de woorden van Gunn mogen geloven, zullen games dus ook een onderdeel zijn van dit universum. Hoe en wat is natuurlijk nog niet duidelijk, maar de regisseur is in ieder geval ambitieus.