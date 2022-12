In deze tijden van remakes, reboots en requels regent het haast letterlijk geruchten over klassieke titels die een heropfrisbeurt zouden krijgen. Met alle dergelijke geruchten over de Metal Gear Solid-franchise alleen al kan je haast een week aan nieuwsberichten vullen. Al is het ene uiteraard geloofwaardiger dan het andere.

Zo lazen we er onlangs één dat we met een wel heel grote korrel zout nemen. Volgens de Spaanse website AreaJugones – vertaald door PlayStation LifeStyle – zou er een remake van de eerste Metal Gear Solid op til staan, exclusief voor de PlayStation 5. De titel zou in de nabije toekomst – tijdens The Game Awards? – aangekondigd worden.

Het is een interessant gerucht… maar mogelijk blijft het daar ook bij. De toekomst zal het uitwijzen.