Twee maanden geleden werd de virtual reality game Behemoth aangekondigd voor de Quest 2 en Rift S. We weten nu dat dit spel ook naar PlayStation VR2 zal komen, gezien de game officieel voor dat platform werd aangekondigd tijdens The Game Awards.

In Behemoth krijg je een haast onmogelijke taak voor je kiezen: overleven in een wereld die vol met gevaren zit, inclusief kolossale monsters. Het spel wordt gemaakt door Skydance Interactive. Zij hebben onder andere The Walking Dead: Saints and Sinners gemaakt, dus ze zijn bekend met het ontwikkelen van VR-titels.

Een onthullingstrailer laat zien wat je ongeveer kunt verwachten van Behemoth en deze trailer check je hieronder. Er wordt daarin geen datum of release window voor het spel gegeven, maar de Quest 2- en Rift S-versies staan gepland voor eind 2023.