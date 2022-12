Review | Teufel ZOLA – De Teufel CAGE was een zeer aangename headset, voornamelijk bedoeld voor de pc. Nu hebben we de Teufel ZOLA mogen ontvangen, een nieuwe headset voor zowel pc als consoles, die wij in deze review gaan beoordelen. Een vooral betaalbare headset die erg modulair is. Daarmee bedoelen we dat je de gehele headset bij Teufel qua kleuren kunt samenstellen. Het is een kleurrijke bedoeling, maar belangrijker is natuurlijk hoe de headset klinkt en of deze ook relevant is voor gebruik op consoles. Onze bevindingen delen we in deze review.

De headset naar smaak inkleuren

Net zoals de CAGE kent de ZOLA een zeer industriële look. Het geraamte van de headset heeft iets weg van een HyperX Cloud headset: een dunne, elegante van metaal gemaakte constructie bij de earcups. De hoofdband heeft een stoffen kussen met ingenaaid streepjespatroon, om de industriële look te benadrukken. De earcups zelf hebben uitstekende kabels, waardoor de ZOLA een zeer rauw uiterlijk heeft. Het is leuk om te zien, en zeker met de verschillende kleuren covers, oorkussens en mic covers, kunnen er mooie samenstellingen ontstaan. Zo kies je een witte of zwarte basis van de headset en het kleuren met componenten kan beginnen!

Op de earcups zitten ook nog touwtjes waaraan je moet trekken om de earcovers eraf te krijgen. Het is een primitieve mechaniek en een systeem dat er makkelijk voor kan zorgen dat de dunne (gekleurde) covers stuk kunnen gaan door de kracht van het touwtrekken. Het idee is leuk, maar niet per se uitmuntend uitgewerkt. Een cover (per set) is al gauw € 19,99. Daarbij zijn de oorkussens per set € 24,99. Op papier klinken de kleurveranderingen doorvoeren op de ZOLA erg leuk, maar financieel is het niet heel aantrekkelijk door de hoge prijzen. Daarbij is de basis van de headset (met eventueel een volledige set aan kleuren) € 129,99. We horen de centjes al rinkelen op de achtergrond.

Teufel houdt de eer hoog met het geluid

Dan komt de vraag, hoe klinkt die € 129,99 in je oren? Hoewel de soundstage niet bijster geweldig is, hebben we een vrij warme headset om handen. De middentonen hebben een wat muddy ondertoon, maar het wordt gecompenseerd met genoeg details door de treble. Ook door de wat minder aanwezige bass, is er een mooie balans van tonen waardoor je een vrij heldere presentatie krijgt die een warme signatuur kent. Het klinkt prima, alleen had een betere ruimtelijkheid de headset meer de moeite waard gemaakt.

Daarvoor heeft Teufel iets bedacht. De headset gebruik je bekabeld met een mini-jack kabel. Dit heeft een remote control, waarmee je het volume kunt regelen en jezelf kunt muten. Daarnaast is er ook een 7.1 dongle in het pakket te vinden. De mini-jack kabel plug je in de dongle, om deze weer via USB-A op de pc aan te sluiten. Via DTS Headphone 2.0 wordt er 7.1 surround gesimuleerd. Dit kregen we echter niet aan de praat via de dongle, dus hebben wij de functie via Windows zelf moeten inschakelen. Je ruimtelijkheid wordt hiermee verruimd, maar verwacht hier slechts een minimale winst in. Daarmee blijft de ruimtelijkheid in elk opzicht ondermaats.

Een prima headset voor op de console

De Teufel ZOLA is niet alleen te gebruiken op pc, zoals al aangegeven. Met de mini-jack kabel sluit je de headset namelijk ook zo aan op een controller van de gewenste console. Qua geluid verandert er niks ten opzichte van de pc, alleen mis je de 7.1 ondersteuning. De microfoon van de headset is een zeer geslaagd onderdeel, omdat je een mooie weergave van je stem krijgt. Bij het communiceren moet je niet verwachten dat je de radioman/vrouw wordt, maar een helder verstaanbare stem heb je wel, zonder dat het al te blikkerig wordt. Omdat er in de kern niets veranderd met het geluid, is de headset vooral leuk om te gebruiken in casual games.

Het comfort is echter een probleem. Zo zijn de earcups wat aan de kleinere kant en ook de stoffen oorkussens van een wat steviger materiaal. Het mocht allemaal wat zachter op het oor rusten, en daarin is de ZOLA niet de meest fijne headset om te gebruiken bij langere speelsessies. Dit is natuurlijk een vrij subjectief punt wat per gebruiker anders ervaren kan worden, maar onze voorkeur geniet wat zachter materiaal voor de oorkussens.