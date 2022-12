De Mega Man franchise draait nu al vele jaren mee en eerder deze zomer schreven we al dat er een ‘nieuwe’ game aankomt. Het gaat hier om de Mega Man Battle Network Legacy Collection en deze collectie bevat alle tien de Battle Network delen. Dit zijn tactische RPG spin-offs in de franchise en die zijn nu voorzien van nieuwe content en bonussen. Deze mooie bundel is ook voorzien van een releasedatum.

Dankzij een nieuwe trailer die Capcom gedeeld heeft, is de releasedatum bekend geworden. Deze collectie staat gepland voor 14 april 2023. Naast de releasedatum toont de trailer ook de nieuwe features van de game en je krijgt een duidelijk beeld van wat je mag verwachten. Krijg jij maar geen genoeg van de Mega Man franchise? Dan is deze trailer zeker het bekijken waard.