2023 lijkt een jaar vol toppers te worden: denk aan grote namen zoals Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI, Starfield, etc. Velen vergeten echter één game op dat lijstje: ‘Peppa Pig: World Adventures’, de sequel op het moderne meesterwerk ‘My Friend Peppa Pig’ uit 2021.

Alle grapjes even aan de kant: My Friend Peppa Pig was een verrassend succes, dus heeft Outright Games de logische beslissing gemaakt om een sequel op ons los te laten. In Peppa Pig: World Adventures ga je (zoals de naam al impliceert) op wereldreis en staat er opnieuw een leuk avontuur op je te wachten.

Peppa Pig: World Adventures staat op de planning voor 17 maart 2023. De game zal te spelen zijn op zowel last-gen als current-gen platformen.