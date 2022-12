De survival-horrorgame Darkwood kwam ruim vijf jaar geleden oorspronkelijk uit voor de pc. In de jaren die volgden werd de game ook uitgebracht voor achtereenvolgens de PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One. Ontwikkelaar Acid Wizard Studio vond dat de huidige generatie consoles ook niet in dit rijtje konden ontbreken en zodoende werd Darkwood in oktober van dit jaar voor de PlayStation 5 uitgebracht.

Nu is de game ook beschikbaar gesteld voor de Xbox Series X|S. Mensen die de Xbox One-versie van Darkwood bezitten, komen in aanmerking voor een gratis upgrade naar de Xbox Series X|S-versie. Tevens is het mogelijk om je savedata van de Xbox One mee te nemen naar de Xbox Series X|S.

Om de release van Darkwood op de Xbox Series X|S te vieren is de onderstaande trailer uitgebracht. Wil je meer weten over de game? Check dan zeker even onze review die we destijds schreven over de PS4-versie. Wij waren zeer te spreken over Darkwood.