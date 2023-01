Playground Games – bekend van de Forza Horizon-serie – heeft een aantal van zijn personeelsleden zien vertrekken. Deze groep heeft op hun beurt laten weten dat zij een eigen ontwikkelstudio zijn begonnen.

De studio gaat als ‘Maverick Games’ door het leven en bestaat op dit moment uit tien leden. Het is de bedoeling dit zo snel mogelijk uit te breiden naar meer dan honderd man personeel. Het eerste project van Maverick Games is een open wereld triple A-titel. De lat ligt meteen hoog, want de ambitie van de ontwikkelaar is om hiermee meerdere awards te winnen.

“The team that we’ve got, the set-up that we’ve got, gives us confidence and security… The game will be open world, it will be AAA, it will be premium, it will have the ambition to go on and win all the awards…”

De creative director voor deze titel is Mike Brown. Tegenover GamesIndustry.biz liet hij weten wat zijn reden was om weg te gaan bij Playground Games.