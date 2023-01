De nieuwe game uit de stallen van Scavengers Studio belooft er een met een mysterieus verhaal te worden. In Season: A Letter to the Future stap je in de schoenen van een dame die op haar fiets een wereld – die op het punt staat te eindigen – gaat verkennen. Terwijl ze door de wereld reist, haalt ze herinneringen op van bewoners die ooit op deze verlaten planeet leefden.

De game weet ons in ieder geval te intrigeren met zijn mysterieuze sfeer en knappe artstyle. We kunnen binnenkort in ieder geval gaan ontrafelen waarom het seizoen eindigt en de wereld in de game een nieuw tijdperk ingaat. Season: A Letter to the Future verschijnt op 31 januari aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.