De in 2014 aangekondigde Xbox-exclusieve game Scalebound werd in 2017 geschrapt. Volgens de laatste geruchten mogen we echter weer hopen op een toekomstige release van het spel.

In de meest recente XboxEra podcast liet co-eigenaar en host Shpeshal_Nick weten dat PlatinumGames mogelijk weer in gesprek is met Xbox om het Scalebound project weer nieuw leven in te blazen.

De informatie over deze eventuele heropleving van Scalebound is nog zeer schaars, zo beaamt Nick zelf ook door te zeggen dat de gesprekken zich nog in een heel vroeg stadium bevinden. Daarnaast is het ook nog onduidelijk of de ontwikkeling zal worden hervat of dat het initiële concept zal worden gereboot.

Het valt te betwijfelen of we hier in de nabije toekomst nog iets over gaan horen, maar wat ons betreft zou het mooi zijn om Scalebound alsnog te zien releasen. Tot die tijd heeft Xbox nog genoeg andere dingen op de planning staan het komende jaar, zoals Redfall en Forza Motorsport, waar het bedrijf meer over gaat delen tijdens de Xbox Developer_Direct Showcase op 25 januari.