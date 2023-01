Halverwege november vorig jaar lanceerde Call of Duty: Warzone 2.0 en hoewel de free-to-play Battle Royale game een vliegende start kende, lijkt het nu toch wat minder goed te gaan. Volgens CharlieINTEL is het aantal spelers van Warzone 2.0 sneller aan het afnemen dan verwacht werd.

Zij baseren zich op informatie van meerdere personen, maar wie precies is niet duidelijk. Doorgaans is CharlieINTEL vrij goed ingelicht dus mocht dit kloppen, dan is dat een teken aan de wand voor Activision Blizzard.

“We’ve heard from multiple people that Warzone 2’s player count dropped over the break at a higher rate than expected. Unclear what it all means for what will change at this point. Hope we get some good updates soon!”