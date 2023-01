Goed nieuws voor fans van strategy games, want Age of Wonders krijgt binnenkort een nieuwe genummerde sequel – eentje waar we negen jaar op hebben moeten wachten. Paradox Interactive en Triumph Studios hebben namelijk Age of Wonders 4 aangekondigd die de klassieke strategische gameplay van de franchise nieuw leven in moet blazen.

Age of Wonders 4 kiest ook resoluut opnieuw voor een fantasy setting, wat meer in lijn ligt met de oorspronkelijke games. Tegelijk is ook een eerste trailer online gezet, maar die is eerder kort van aard. Het gaat voornamelijk om een teaser, maar er zijn ook enkele beknopte beelden met gameplay te zien.

Age of Wonders 4 verschijnt op 2 mei 2023 voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.