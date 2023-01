PlayStation Plus Premium abonnees kunnen gebruikmaken van verschillende features die bij het abonnement inbegrepen zitten. Eén van deze features is de mogelijkheid om trials van games te spelen, zodat je een titel goed kunt leren kennen alvorens je besluit tot aanschaf over te gaan.

Recent werden The Last of Us: Part I en Gotham Knights al toegevoegd, daar zijn nu nog wat games bijgekomen. Het gaat om de volgende titels:

F1 Manager 2022 (3 uur)

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition (2 uur)

A Plague Tale: Requiem (2 uur)

Als je PlayStation Plus Essential of Extra abonnee bent, dan kun je niet gebruikmaken van deze trials. Hiervoor zul je moeten upgraden en bij interesse naar zo’n upgrade, kan je hier terecht.