The Last of Us op HBO is momenteel hoge toppen aan het scheren, waardoor je bijna zou vergeten dat Sony nog meer verfilmingen van hun games op de planning heeft staan. Eén daarvan is de tv-serie gebaseerd op Twisted Metal: concrete beelden van deze serie hebben we nog niet echt gezien, maar kennelijk zouden we niet bijster lang meer moeten wachten. Asad Qizilbash van PlayStation Studios postte namelijk volgende de tweet:

PlayStation Productions this year in one elevator ride. You can’t see me, but my head is on fire too

De tweet werd gepost om de komende filmprojecten van Sony in de verf te zetten en ging gepaard met een kort filmpje van een lift en een referentie naar The Last of Us en de Gran Turismo-film. ‘My head is on fire’ (inclusief emoji van een clown) lijkt echter te verwijzen naar Sweet Tooth uit Twisted Metal. Als dit klopt, zouden we Twisted Metal dus in de loop van 2023 kunnen bewonderen op onze tv’s. Voorlopig wachten we nog even af…