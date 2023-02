PlayStation VR2 komt samen met een set controllers die speciaal voor de nieuwe gameplay ervaring zijn ontwikkeld. De twee controllers verschillen ook van elkaar, gezien ze qua layout logischerwijs gespiegeld zijn. Het advies is echter om voorzichtig met de controllers om te gaan, want ze zijn vooralsnog niet los verkrijgbaar.

Via een FAQ op het PlayStation Blog laat Sony weten dat de Sense controllers bij de release niet los aangeboden worden. Best opvallend, aangezien controllers normaliter wel apart aan te schaffen zijn, zoals met de DualSense het geval is. Of de controllers op termijn wel los aangeboden gaan worden is op moment van schrijven niet bekend.

“PS VR2 Sense controller is not sold separately at this time.”

In dezelfde FAQ staat ook te lezen dat de PlayStation VR2 Sense controllers de enige specifieke controllers zijn die gebruikt kunnen worden met PlayStation VR2. Daarnaast zijn de DualSense en DualSense Edge compatibel met de headset. Move controllers en de PS VR Aim controller werken weer niet.