Nog even en dan is PlayStation VR2 officieel hier. Sony publiceerde recent via het PlayStation Blog al een uitgebreide FAQ met veel informatie over de hardware, die een hoop features in de gameplay realiseert.

Om dat nog wat kracht bij te zetten, is er een nieuwe trailer verschenen die de belangrijkste features even langsgaat en aanstipt. Dit met ondersteuning van beelden uit diverse games. Kortom, je krijgt in een vogelvlucht alle belangrijke details tot je, check het hieronder.