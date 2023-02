Verschillende topmensen van Microsoft hebben zich reeds uitgesproken over de houding van Sony ten aanzien van de Activision-Blizzard overname door de softwaregigant. Ook horen we sporadisch iemand van Activision, maar de CEO, Bobby Kotick, was verdacht stil de laatste tijd.

Hij heeft nu echter ook zijn zegje gedaan, wat hij deed in de Financial Times. De bekritiseerde topman stelt dat Sony niet langer praat met de mensen bij Microsoft en dat is in zijn ogen een teken dat Sony de boel probeert te saboteren.

“Sony’s entire leadership team stopped talking to anyone at Microsoft. I think this is all Sony just trying to sabotage the transaction.

The whole idea that we are not going to support a PlayStation or that Microsoft would not support the PlayStation, it is absurd.”