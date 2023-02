Special | Metroid Prime Remastered – De GameCube was gastheer van een paar van de meest geliefde games aller tijden, maar Metroid Prime was om meerdere redenen een speciaal geval. Niet alleen was het de eerste, echte game van het inmiddels befaamde Retro Studios, maar zij hadden ook meteen de opdracht om één van Nintendo’s belangrijkste IP’s naar de paarse console te brengen. Daarbij stapten ze af van de 2D platformer blauwdruk waar Metroid bekend om stond en goten ze de franchise in een 3D-jasje. Metroid Prime werd vanaf dag één bejubeld. Retro Studios werkt inmiddels al geruime tijd aan het langverwachte Metroid Prime 4, maar Nintendo besloot ons in de tussentijd nog even te verwennen met een tussendoortje: Metroid Prime Remastered.

Tallon IV

Ondanks de Prime-subtitel, heeft deze game wel degelijk een plekje in de tijdlijn van de Metroid-franchise. Metroid Prime speelt zich namelijk af tussen Metroid en Metroid II: Return of Samus (later opnieuw gemaakt voor de 3DS als Samus Returns). Na een korte intro op het ruimteschip Orpheon – waar premiejager Samus Aran Meta Ridley tegen het lijf loopt – strandt ze op de planeet Tallon IV, gestript van haar vaardigheden en upgrades. Op Tallon IV ontdekt ze al snel de ruïnes van de Chozo en is het aan de premiejager om te ontdekken wat er precies op deze verlaten planeet is gebeurd. Voor Metroid Prime Remastered heeft Retro Studios niet aan de content zitten rommelen en is het stap voor stap exact dezelfde game die we in 2003 hebben gekregen.

Voor de fans zal er dus niks nieuws aanwezig zijn. Niet dat dat erg is, want ondanks dat Metroid Prime dit jaar z’n 20ste verjaardag viert, heeft deze “oude” rot niks van z’n glans verloren. Er zijn sindsdien meerdere games geweest die hun inspiratie uit Metroid Prime hebben gehaald, maar weinig games hebben Retro’s debuut kunnen evenaren. De mysterieuze, desolate sfeer van Tallon IV, mede mogelijk gemaakt door een tijdloze soundtrack die zowel de schoonheid als de ontzetting van de verschillende locaties benadrukt. De planeet staat bol van flora en fauna, maar het is desalniettemin een heel eenzaam avontuur. Je bent zo’n 15 uurtjes bezig met het uitpluizen van Tallon IV en diens talloze gangetjes en uithoeken, een perfecte lengte in een markt die verzadigd is met pseudo-RPG’s die tientallen uren van je tijd vragen. Wel heeft Retro een Extra’s menu opgetrommeld, waar je zaken zoals muziek en te bewonderen item modellen en concept art vrijspeelt, naarmate je door de game vordert.

Metroid Prime was geen shooter, tot nu

Leuk weetje, maar Metroid Prime was helemaal geen shooter. Sterker nog, Nintendo zelf plakte het label “first-person adventure” op Metroid Prime en dat kwam mede door de besturing. Toegegeven, een belangrijk onderdeel van de game is de combat en het bestrijden van talloze Space Pirates en andere wezens, maar ten tijde van de GameCube gebeurde het besturen van Samus en het mikken van haar wapen met één en dezelfde analoge stick. Middels een lock-on knop op de L-trigger staat Samus stil, maar kan ze wel om zich heen kijken en de omgeving verkennen. Voor veteranen moet dit geen probleem zijn, maar voor nieuwkomers is dit misschien ietwat archaïsch. Dat besefte Retro zich ook en daarom hebben ze meerdere besturingsopties toegevoegd.

Eén daarvan – en nieuwkomer voor de franchise – zijn dual-stick controls. Dit betekent dat Samus niet langer in een standbeeld verandert als je wilt mikken en speelt het meer als een traditionele shooter. Zelfs het schieten kun je nu doen middels de ZR-trigger, waar het vroegâh met de grote A-knop moest. Het verandert de kern van de gameplay niet, je zult nog steeds het gros van de game druk bezig zijn met het verkennen van de verschillende biomes, op zoek naar nieuwe vaardigheden en het scannen van de tientallen stukken lore (met hier en daar nog een tof gevecht met een baas), maar het is wel degelijk een welkome toevoeging. Je kunt overigens net zoals op de Wii de gyro controls van de Joy-Cons gebruiken en er is zelfs een mix tussen de klassieke besturing samen met gyro besturing, zodat je het mikken nog wat extra verfijning kunt geven.

Samus in HD

De grootste veranderingen aan Metroid Prime Remastered zijn gedaan op grafisch gebied. We hebben het hier niet over een resolutie bump en ietwat geüpdatete assets, iets wat we wel vaker hebben gezien bij remasters. Dat is hier echter niet het geval. Retro Studios is namelijk nagenoeg ieder facet van de grafische presentatie langsgegaan en heeft deze voorzien van een goede lik verf. Sterk verbeterde textures, compleet nieuwe belichting, particle effecten, verbeterde geometrie en meer detail in de omgevingen. We bespeurden zelfs lichte physics toen we een paar Space Pirates met een goed geplaatste raket over de kling jaagden. Qua resolutie kijken we naar ongeveer 900p met de Switch in de dock en ruwweg 620p in de handheld-modus, met hoe dan ook een piekfijne framerate van 60 beeldjes per seconde.

Maar wat misschien nog veel knapper is, is dat men er in is geslaagd om zoveel zaken heeft aan te pakken, maar dat ze niet te ver zijn gegaan in de wijzigingen en toevoegingen en daarbij de ziel van de game hebben doorboord (denk aan Silent Hill HD of meer recentelijk XIII). De eerdergenoemde fantastische soundtrack speelt hier een belangrijke rol, maar de verschillende, unieke locaties op Tallon IV zijn – ondanks de vele bijwerkingen – nog steeds net zo herkenbaar als 20 jaar geleden, of het nou gaat om de duistere krochten van de Magmoor Caverns, de woeste jungle van de Tallon Overworld of de rustige schoonheid van de Phendrana Drifts. Het laat wederom zien dat een goede art direction zo belangrijk is in de presentatie van een game en ook op dit gebied is Metroid Prime tijdloos.

Conclusie

Mocht je om wat voor reden dan ook Metroid Prime nog nooit gespeeld hebben, dan raden we je ten zeerste aan om deze game zo snel mogelijk te spelen. Het is exact dezelfde game die we bijna twee decennia kennen en liefhebben, maar het zit nog steeds zó ongekend goed in elkaar dat het zonder moeite een moderne game had kunnen zijn. Metroid Prime was en is een regelrechte klassieker die iedere gamer een keertje ervaren moet hebben. Voor liefhebbers van de franchise is alle nieuwe pracht en praal ook een reden om terug te keren naar Tallon IV, want Samus’ eerste 3D avontuur zag er nog nooit zo goed uit. De kers op de taart is de meer moderne besturing, zodat het geheel anno 2023 wat strakker wegspeelt. Het enige nadeel aan dit geweldige avontuur, is dat het een einde heeft. Lezen jullie mee, Nintendo? We willen meer Metroid Prime!