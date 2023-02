2K Games en Firaxis hebben vandaag bekendgemaakt dat er wat veranderingen zijn doorgevoerd bij de ontwikkelaar. Zo heeft de bekendste naam van de studio, Jake Solomon, de ontwikkelaar verlaten na een dienstverband van 23 jaar. Hij is vooral bekend van zijn werk als game director aan XCOM en Marvel’s Midnight Suns.

Daarnaast heeft ook studio hoofd Steve Martin de ontwikkelaar verlaten, dit na een dienstverband van 25 jaar. Zijn rol wordt overgenomen door de voormalig chief operating officer Heather Hazen. Deze veranderingen volgen op de teleurstellende resultaten van Marvel’s Midnight Suns, al is niet duidelijk of dit met elkaar te maken heeft.

Dat de ontwikkelaar en Solomon in ieder geval goed uit elkaar gaan blijkt uit een verklaring van 2K Games bij VGC:

“Jake Solomon is leaving Firaxis Games on good terms after more than two decades at the studio. Jake was instrumental in building the XCOM franchise and creating a wonderful new adventure in Marvel’s Midnight Suns. We have deep appreciation for his work and can’t wait to see what he does next.”