Review | Kayak VR: Mirage – Soms is het nodig om er even tussenuit te gaan. Van al dat gezwaai met je toverstaf of weer een leger aan soldaten neermaaien met je schietijzers… het is belangrijk om af en toe iets recreatiefs te doen. Stap daarom in een kajak en geniet van de rust in Kayak VR: Mirage voor PlayStation VR2. In deze review bespreken we wat de game precies te bieden heeft en wat je mag verwachten. Het is een wat kleinere game die vooral de potentie van PlayStation VR2 moet tonen, dus hierin is de vraag vooral of deze indie game jouw geld waard is.

Ga recht door zee

Je start de game in een groot zwembad, waarin je wat dobbert met je kajak. Vanuit hier kun je een aantal dingen doen. Het meest verstandige is de training doorlopen om het reilen en zeilen onder de knie te krijgen. Hoewel het vrij simpel is, dien je wel even door te krijgen hoe je met een lekkere vaart vooruit komt. De game bestuur je met de Sense controllers door te roeien. Geheel op een wijze zoals je dat in werkelijkheid ook doet. Het is daarbij aan te raden om je roeispaan zo diep mogelijk het water in te duwen en met een vloeiende beweging jezelf af te zetten. Het is namelijk zo dat een flinke bocht nemen en roeien elkaar qua mechaniek kunnen uitcancelen (met rechts peddelen duw jij jezelf naar links, terwijl als je te lang je peddel in het water hebt je weer naar rechts gaat). Je dient dus echt perfecte bewegingen te maken anders kom je geen knoop vooruit.

De game is in de kern een kajak simulatie, maar aanvankelijk staat alles op standje ‘Arcade’. Ben je echter een doorgewinterde kajakker? Dan kan je je eventueel wagen aan de simulatie instellingen. Het is dan een stuk lastiger om je hoofd boven water te houden, gezien de physics je gameplay bemoeilijken. Juist daarom is het voor beginners aan te raden om niks aan de instellingen aan te passen en gewoon de fijne kneepjes van het kajakken te leren. Je kunt sturen door meer links of rechts te peddelen, waarbij je hoofd meebewegen ook helpt. Sterker nog, als je een scherpe bocht wilt maken, dan leun je een kant met je peddel in het water. Het is een zeer interactieve game op deze manier, die erg goed werkt. De Sense controllers hebben een fijne feedback tijdens het roeien, maar verwacht niet de meest overdreven beleving. Als je tegen iets aanbotst zal de headset een klein beetje trillen, maar alles is vrij subtiel. Er is overigens een goede reden om alles onder de knie te krijgen met de training. Je denkt immers toch niet dat je half slapend in je zwembad blijft dobberen tussen de opblaaseendjes?

Race over de wereld en word de beste!

Er zijn vier locaties waar je kunt kajakken: Costa Rica, Australië, Noorwegen en Antarctica. Bij elk van deze gebieden heb je een aantal mogelijkheden. In alle rust elk gebied verkennen of juist een race aangaan. Jawel, je kunt ook een potje racen op het water tegen andere spelers die zo snel mogelijk door een parcours kajakken, uiteraard om als eerste bij de finishlijn te komen. Elke speler wordt als een ghost ingeladen wat een goede zaak is, want daardoor zul je niet telkens tegen elkaar aanbotsen. Je zit dan ook niet met lag opgescheept en je kan je zo goed mogelijk focussen op het eerste worden.

Als je geen behoefte hebt om flink wat spierpijn te krijgen van het roeien in een wedstrijd, heb je de eerder aangehaalde optie om relaxt door de verschillende gebieden te varen. Dit doe je op je eigen tempo (Free Roam) of te kiezen voor automatische piloot (Tour). Hier krijg je ook weer verschillende keuzes bij: elk gebied kan je overdag en ’s nachts ervaren (en ook een storm in Noorwegen). Je hebt helaas niet de beschikking over enige verlichting als het nacht is, wat erg jammer te noemen valt. Je ziet de mooie omgevingen dan immers niet. Het wordt dan meer een Titanic ervaring, zoals toen de beste schippers de ijsschots ook niet in het donker zagen. Bij het racen heb je overigens ook de mogelijkheid om tussen dag en nacht te kiezen, waarbij het racen in het donker uitdagender is.

Een erg mooie presentatie

Waar moet je zoal aan denken bij de verschillende gebieden? Costa Rica heeft twee omgevingen waarin je kunt kajakken. Een strandgebied met een grote open omgeving en de andere optie is meer landinwaarts in de jungle. Op Antarctica vind je allemaal ijsschotsen en ijsplateaus op het prachtige blauwe water, maar ook ijsgrotten waar je naar binnen kunt. In Noorwegen heb je weer rotsen verspreid in het water. Als laatste heb je dan nog Australië, waar je tussen de oranje gekleurde gebergtes op smalle rivieren vaart. Het contrast tussen helder lichtblauw water en de oranje bergen is erg mooi om te zien.

De hele game is eigenlijk heel mooi qua graphics. De lighting in de verschillende gebieden is erg goed en ook het water ziet er overtuigend uit. Omdat de performance als een paal boven water staat (120fps), kan je spreken van een zeer overtuigende presentatie. Het is alleen jammer dat er voor de rest niet zoveel gebeurt. Ondanks dat de game eigenlijk niks fout doet, moeten we wel opmerken dat het qua gameplay niet al te bijzonder is. Het kan bij lang spelen zelfs wat saai worden, omdat het de game aan extra elementen ontbreekt. Daarmee bedoelen we dat je niet echt verrast zal worden in de omgevingen, het is precies wat je ervan zou verwachten. Zo zie je her en der een pinguïn op Antarctica en in Costa Rica zie je wat vogels boven je vliegen, dat is het. Ook ontbreekt het de game enigszins aan motiverende doelen om telkens terug te blijven keren. Beschouw de game daarom als een echte simulatie, anders kom je van een koude (en vooral natte) kermis thuis.

Het feest is in het water gevallen

Zoals aangegeven ontbreekt het Kayak VR: Mirage een beetje aan een motiverende factor om naar terug te blijven keren. Hoe meer zeemansmijlen je aflegt, hoe meer punten je bij elkaar spaart. Met deze punten kun je weer cosmetische aanpassingen aanschaffen, zoals een andere kleur kajak, peddel of een hoofddeksel. Meer is het niet. Het racen is gebaseerd op wereldwijde leaderboards, dus in de top drie staan om punten te verdienen is niet zo’n gemakkelijke opgave. Val je erbuiten, dan krijg je geen punten en dien je op een andere wijze je cosmetische unlocks bij elkaar te sprokkelen. Zodoende ben je erop aangewezen flink wat baantjes te trekken in een van de gebieden om cosmetisch spul vrij te spelen. Gelukkig spreken we hier over een game die je financiële plan niet om zeep zal helpen: voor € 23,99 kan je lekker de kajak instappen en genieten van mooie graphics. Daarbij voel je je ook helemaal zen door de hypnotiserende muziek die in de verschillende gebieden te horen is. Een vakantie boeken is wat dat betreft een stuk duurder.