Mortal Kombat 11 is inmiddels alweer een aantal jaren verkrijgbaar en het is tijd voor een nieuw deel in de franchise. Na meerdere geruchten is nu officieel bevestigd dat Mortal Kombat 12 officieel in ontwikkeling is, wat werd gemeld bij de financiële presentatie van uitgever Warner Bros. Discovery.

Tijdens de presentatie heeft Andrew Slabin, executive vice president van global investor strategy, aangegeven dat Mortal Kombat 12 dit jaar verschijnt samen met Suicide Squad: Kill the Justice League. Dit zijn de twee high-profile games van de uitgever.

Een wat vreemde manier om een game aan te kondigen en wellicht niet helemaal wat de bedoeling was, gezien NetherRealm baas Ed Boon meermaals aan het teasen is geweest. Verder ontbreekt het ook aan informatie en beelden, dus het is wachten totdat dit nog volgt.