Wayfinder zal eind dit jaar uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. PlayStation- en pc-bezitters kunnen binnenkort echter al met de online actie-RPG aan de slag.

Vanaf 28 februari kunnen gamers met een PS5 of pc de gesloten beta spelen als je hiervoor wordt uitgenodigd. Als je interesse hebt om mee te doen, zul je je hier moeten inschrijven. In mei zal de game als early access titel worden aangeboden op de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de free-to-play titel eind dit jaar zijn officiële lancering ziet, al is er nog geen datum bekend. Er is ook een nieuwe trailer beschikbaar gesteld, die je laat zien wat je van de gameplay kunt verwachten. Check het hieronder.