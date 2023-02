Dat The Thing ook in het videogamelandschap nog steeds zijn sporen nalaat, bewijst het succes van Among Us. Later dit jaar krijgen we een nieuwe asymmetrische multiplayer horrorgame met een dergelijk concept op ons bord. Deceit 2 breidt verder op de formule van het origineel en laat spelers elkaar vooral heerlijk ouderwets wantrouwen.

Terwijl je online aan het spelen bent, zal één van de bende namelijk geïnfecteerd zijn en de anderen proberen uit te schakelen. Aan jou om uit te zoeken wie oprecht aan je kant staat… en wie slechts doet alsof. De onderstaande trailer tracht je alvast warm te maken voor de titel, die zowel op pc als op de PlayStation en Xbox consoles zal verschijnen.