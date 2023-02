De PlayStation VR2 headset is onlangs gelanceerd en hoewel er al een flink aantal games onthuld zijn, is de ene game nou eenmaal wat groter dan de andere. Zo kondigde First Contact Entertainment een vervolg aan op Firewall Zero Hour, genaamd Firewall Ultra. De shooter moet later dit jaar lanceren voor PS VR2 en de ontwikkelaar heeft via de website van Unreal Engine een aantal details vrijgegeven.

Het zal geen verrassing zijn, maar First Contact Entertainment zal voor Firewall Ultra optimaal gebruikmaken van Unreal Engine 5. Firewall Ultra zal tevens de eerste game zijn die deze engine inzet. Zo zal real-time belichting een belangrijk onderdeel van de game zijn, wat je terug zult zien in effecten zoals zaklampen en explosies, zonder dat er op performance ingeleverd wordt. Daarbij zullen natuurlijk ook de features van de headset zelf gebruikt worden, zoals eye tracking en de haptische feedback van de controllers.

“There are two key ways we leverage real-time lighting and both benefit the player enormously. The first is to reward player actions with robust effects. This can be the flashlights, muzzle flashes, explosions, etc, that make the combat feel so much more intense and immersive.”