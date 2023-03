Ontwikkelaar Heart Machine zette in 2016 met Hyper Light Drifter een uitstekende titel neer die door veel spelers hoog beoordeeld werd. Ook in de media viel de game op diverse platformen goed in de smaak. Na Hyper Light Drifter verscheen Solar Ash, maar de ontwikkelaar keert nu weer terug naar het Hyper Light universum met de nieuwe game Hyper Light Breaker. De game was al aangekondigd, maar nu zijn ook de eerste beelden verschenen.

In Hyper Light Breaker stap je in de schoenen van één van de Breakers die elk een uniek verhaal hebben. Als Breaker ga je op verkenning in de Overgrowth wereld en moet je de wereld zien te redden van de Abyss King. In de gameplay beelden ligt de focus veel op de combat en dat ziet er intens uit. Er zit een hoog tempo achter en verschillende wapens zoals pistolen, tweehandige kanonnen en zwaarden komen voorbij. Spelers kunnen ook gebruikmaken van een glider en een hoverboard om door de wereld heen te reizen.

Hyper Light Breaker is zowel in je eentje te spelen, maar ook in coöp met vrienden. Helaas zullen we wel iets langer op de early access versie moeten wachten. Die stond voor de lente gepland, maar dit is nu uitgesteld naar de herfst.