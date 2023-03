Hier zijn we weer: Sony lijkt het nog steeds niet losgelaten te hebben dat Microsoft Activision Blizzard wil overkopen en dus blijft het bedrijf de overname actief tegenwerken. Na een hoop getouwtrek om de toekomst van de Call of Duty franchise, heeft Sony nu een nieuw argument gevonden om modder mee te gooien: Starfield, The Elder Scrolls en Minecraft.

Mp1st gaf verslag van Sony’s statement. Hierbij haalde het Japanse bedrijf het gedrag van Microsoft in het verleden aan en hoe Microsoft hierdoor hun toekomstige beloftes rond Call of Duty zou verbreken. The Elder Scrolls VI en Starfield zouden namelijk initieel multiplatform games zijn geweest, maar zijn uiteindelijk toch Microsoft exclusive geworden na het aankondigen van de overname.

‘Microsoft is fond of arguing that, with its prior acquisitions, it did not make the existing, already released games it acquired exclusive to Xbox. But the foreclosure concern in this case is not about past releases of Call of Duty. It is about the impact of Microsoft making new Call of Duty releases (which are launched every year) exclusive, as it has done for the new releases of Starfield and Elder Scrolls following the acquisition of ZeniMax in 2021. As the PFs explain, these releases were announced in 2018 and were not expected at that time to be Xbox exclusives. It was only after acquiring ZeniMax that Microsoft’s Phil Spencer revealed that, all along, the deal had been about “delivering great exclusive games” for Xbox.’